Каталог
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Таблетки
АВИСАН
Спазмолитическое средство растительного происхождения для применения в урологии
АДОНИС-БРОМ
Седативное средство растительного происхождения
АПИЛАК
Биостимулирующее средство природного происхождения
АСКОРУТИН
Витаминное антиоксидантное средство
БЕРБЕРИН
Желчегонное средство растительного происхождения
МАРЕЛИН
Урологическое спазмолитическое средство растительного происхождения
МУКАЛТИН
Отхаркивающее средство растительного происхождения
ПАНТОКРИН таблетки
Пантов благородного оленя экстракт. Общетонизирующее средство природного происхождения.
ПЕКТУСИН
Противомикробное средство растительного происхждения
ПОЛИСПОНИН
Гиполипидемическое средство растительного происхождения
РАУНАТИН
Гипотензивное средство растительного происхождения
РЕГЛИСАМ таблетки
Аммония глицирризинат. Противовоспалительное средство растительного происхождения
СЕНАДЕКСИН
Слабительное средство растительного происхождения
СИЛИБИНИН
Гепатопротекторное средство растительного происхождения
ФЛАМИН
Желчегонное средство растительного происхождения
ЭХИНАЦЕЯ®
Иммуностимулирующее средство растительного происхождения