Каталог \ Таблетки
АВИСАН Спазмолитическое средство растительного происхождения для применения в урологии
АДОНИС-БРОМ Седативное средство растительного происхождения
АЛЛОХОЛ №10 Желчегонное средство
АЛЛОХОЛ №50 Желчегонное средство
АПИЛАК Биостимулирующее средство природного происхождения
АСКОРУТИН Витаминное антиоксидантное средство
БЕЛЛАСТЕЗИН Комбинированное спазмолитическое средство
БЕРБЕРИН Желчегонное средство растительного происхождения
ГИНКГО таблетки 40 мг Ангиопротекторное средство растительного происхождения
КРУШИНЫ ЭКСТРАКТ таблетки Слабительное средство растительного происхождения
МАРЕЛИН Урологическое спазмолитическое средство растительного происхождения
МАРЕНЫ красильной ЭКСТРАКТ Диуретическое, спазмолитическое средство растительного происхождения
МУКАЛТИН Отхаркивающее средство растительного происхождения
МЯТНЫЕ таблетки Спазмолитическое средство растительного происхождения
ПАНТОКРИН таблетки Пантов благородного оленя экстракт. Общетонизирующее средство природного происхождения.
ПЕКТУСИН Противомикробное средство растительного происхждения
ПИОНА ЭКСТРАКТ Седативное средство растительного происхождения
ПЛАТИФИЛЛИН с ПАПАВЕРИНОМ таблетки Спазмолитическое средство
ПЛАТИФИЛЛИН таблетки М-холиноблокатор
ПОЛИСПОНИН Гиполипидемическое средство растительного происхождения
ПУСТЫРНИКА экстракт № 10 Седативное средство растительного происхождения
ПУСТЫРНИКА экстракт №100 Седативное средство растительного происхождения
РАУНАТИН Гипотензивное средство растительного происхождения
РЕГЛИСАМ таблетки Аммония глицирризинат. Противовоспалительное средство растительного происхождения
СЕНАДЕКСИН Слабительное средство растительного происхождения
СЕННЫ ЭКСТРАКТ сухой Слабительное средство растительного происхождения
СИЛИБИНИН Гепатопротекторное средство растительного происхождения
ТАБЛЕТКИ от КАШЛЯ Отхаркивающее средство растительного происхождения
ТОЛОКНЯНКИ экстракт Диуретическое средство растительного происхождения
ФЛАМИН Желчегонное средство растительного происхождения
ХЛОРОФИЛЛИПТ® таблетки Противомикробное средство растительного происхождения. Таблетки для рассасывания
ЭКДИСТЕН Метаболическое средство
ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ таблетки Общетонизирующее средство растительного происхождения
ЭХИНАЦЕЯ® Иммуностимулирующее средство растительного происхождения